Kock Sökes

LRT i Gävle AB / Kockjobb / Gävle
2026-03-04


À la carte-kock sökes
Vi söker en erfaren och engagerad à la carte-kock till vårt kök. Du ska ha god vana av arbete i restaurangkök och kunna arbeta strukturerat även under högt tempo.

Dina arbetsuppgifter
Tillagning av à la carte-rätter
Förberedelse (mise en place)
Säkerställa kvalitet, smak och presentation
Följa hygien- och livsmedelsrutiner

Vi söker dig som
Har erfarenhet som à la carte-kock
Är stresstålig, noggrann och ansvarstagande
Kan arbeta både självständigt och i team

Vi erbjuder
Stabil arbetsplats
Trevligt arbetsklimat
Möjlighet till utveckling

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: info@villaskeppsbron.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
LRT i Gävle AB (org.nr 559526-9043)
Södra Skeppsbron 13 (visa karta)
802 87  GÄVLE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Göran Delin
info@villaskeppsbron.se
0760758901

Jobbnummer
9777936

