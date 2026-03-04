Kock Sökes
2026-03-04
À la carte-kock sökes
Vi söker en erfaren och engagerad à la carte-kock till vårt kök. Du ska ha god vana av arbete i restaurangkök och kunna arbeta strukturerat även under högt tempo.Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Tillagning av à la carte-rätter
Förberedelse (mise en place)
Säkerställa kvalitet, smak och presentation
Följa hygien- och livsmedelsrutiner
Vi söker dig som
Har erfarenhet som à la carte-kock
Är stresstålig, noggrann och ansvarstagande
Kan arbeta både självständigt och i team
Vi erbjuder
Stabil arbetsplats
Trevligt arbetsklimat
Möjlighet till utveckling Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: info@villaskeppsbron.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare LRT i Gävle AB
(org.nr 559526-9043)
Södra Skeppsbron 13 (visa karta
)
802 87 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Göran Delin info@villaskeppsbron.se 0760758901 Jobbnummer
9777936