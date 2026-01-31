Kock sökes
Masaki Sushi i Borås AB / Kockjobb / Alingsås
2026-01-31
Masaki Sushi AB driver restaurangverksamhet och vår inriktning är sushi och asiatiska maträtter.Vi behöver två kockar till vår nya restaurang i Alingsås med namn Asien Fusion.
Du måste ha vana vid sushi och asiatisk matlagning, speciellt vietnamesiska maträtter. Du måste vara stresstålig och se till att en god livsmedelshygien råder på arbetsplatsen. Vi har kollektivavtal med HRF.
Öppen för alla
Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
E-post: 127799@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock sökes". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Masaki Sushi i Borås AB
(org.nr 559066-4313)
Stora Torget 4 (visa karta
)
441 30 ALINGSÅS Arbetsplats
Asien Fusion Jobbnummer
