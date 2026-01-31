Kock sökes

Masaki Sushi i Borås AB / Kockjobb / Alingsås
2026-01-31


Masaki Sushi AB driver restaurangverksamhet och vår inriktning är sushi och asiatiska maträtter.Vi behöver två kockar till vår nya restaurang i Alingsås med namn Asien Fusion.
Du måste ha vana vid sushi och asiatisk matlagning, speciellt vietnamesiska maträtter. Du måste vara stresstålig och se till att en god livsmedelshygien råder på arbetsplatsen. Vi har kollektivavtal med HRF.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
E-post: 127799@gmail.com

Arbetsgivare
Masaki Sushi i Borås AB (org.nr 559066-4313)
Stora Torget 4 (visa karta)
441 30  ALINGSÅS

Arbetsplats
Asien Fusion

