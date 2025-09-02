Kock sökes

Vi söker en erfaren kock! Vi ser gärna att du: Är kommunikativ och kan samarbeta bra med andra samt kan laga riktigt bra mat. Är dedikerad till att skapa en positiv och professionell atmosfär. Tjänsten är på heltid dag & kvällstid , vi jobbar både med konferens & privatgäster . Söndagar är stängt förutom under semesterveckorna då vi kör en liten a la 'carte Vi jobbar med bra råvaror från grunden & har höga ambitioner . Är det dig vi söker? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Vill du söka direkt? Skicka din ansökan med CV och gärna personligt brev vår köksmästare: lars.nilsson@aspenasherrgard.com