Kock sökes

Aspenäs Herrgård AB / Kockjobb / Lerum
2025-09-02


Vi söker en erfaren kock!
Vi ser gärna att du:
Är kommunikativ och kan samarbeta bra med andra samt kan laga riktigt bra mat.
Är dedikerad till att skapa en positiv och professionell atmosfär.
Tjänsten är på heltid dag & kvällstid , vi jobbar både med konferens & privatgäster .
Söndagar är stängt förutom under semesterveckorna då vi kör en liten a la 'carte
Vi jobbar med bra råvaror från grunden & har höga ambitioner .
Är det dig vi söker? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Vill du söka direkt? Skicka din ansökan med CV och gärna personligt brev vår köksmästare: lars.nilsson@aspenasherrgard.com

Vill du läsa mer? Klicka här: https://www.aspenasherrgard.se/om-oss/jobba-hos-oss/

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: lars.nilsson@aspenasherrgard.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aspenäs Herrgård AB (org.nr 556418-9131)
Aspenäsvägen (visa karta)
443 91  LERUM

Arbetsplats
Aspenäs Herrgård

Jobbnummer
9488901

