Kock Sökes - Heltid
être AB / Kockjobb / Malmö Visa alla kockjobb i Malmö
2026-07-16
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Var med från starten av Être - en ny fransk bistro på Lilla Torg i Malmö.
Vi söker en erfaren kock som vill vara med och bygga något från grunden. Hos oss handlar matlagning om passion, stolthet och hantverk. Vi letar efter dig som älskar ditt yrke och vill arbeta tillsammans med ett engagerat team där kvalitet och gemenskap står i fokus.
Vi söker dig som:
• Har minst 5 års erfarenhet av det franska köket
• Arbetar lugnt och metodiskt även under högt tempo
• Trivs med att arbeta i team - kemin är minst lika viktig som erfarenheten
• Är stolt över ditt yrke och har ett öga för detaljer
• Tar ansvar, visar initiativ och vill utvecklas tillsammans med restaurangen
• Har en positiv inställning och bidrar till en god arbetsmiljö
Vi erbjuder:
• 100% tillsvidareanställning (provanställning tillämpas)
• Möjlighet att vara med från dag ett och sätta prägel på köket
• Ett kreativt och professionellt team
• Varierat schema med dag-, lunch- och kvällspass
• En arbetsplats där kvalitet, passion och respekt står i centrum
Plats: Être, Lilla Torg, Malmö Varaktighet, arbetstid, etc.
100% tillsvidareanställning (provanställning tillämpas) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: enis@laziza.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare être AB
(org.nr 559590-7378)
Lilla Torg 5 (visa karta
)
211 34 MALMÖ Kontakt
Enis Ileri enis@laziza.se 0705-256335 Jobbnummer
10004252