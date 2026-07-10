Kock säsongsarbete

KDC Meat AB / Kockjobb / Stockholm
2026-07-10


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Vi söker en utbildad kock med erfarenhet av grill. Du är noggrann, har hög hygienstandard, trivs med att arbeta i team och klarar av ett högt arbetstempo.
Vi serverar bland annat smashburgare, Philly cheesesteak och andra amerikanska streetfood-rätter.
Arbetet innebär att resa runt till cirka 25 städer i Sverige där vi bygger upp och driver vårt restaurangtält. På varje ort finns omkring 40 internationella mattält från olika delar av Europa. Hotell under arbetsperioderna bekostas av företaget.
Start: 1 augusti
Anställning: Säsongsarbete med god möjlighet till fortsatt anställning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
Via mail
E-post: festivalfamiljen@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
KDC Meat AB (org.nr 559522-7983)
Hertigvägen 10 (visa karta)
126 52  HÄGERSTEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
10000103

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