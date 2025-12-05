Kock, restaurangbiträde

Sp Event AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2025-12-05


Restaurangen är välkomnande, trivsam och naturlig mötesplats för alla.
Du ska vara ordningsam, erfaren och hårt arbetande!
Samarbete och kommunikation mellan övrig personal
Vi vill utöka vårt team med en kock eller köksbiträde
Att ha den där extra känslan för en riktig god måltid ska vara en självklar del utav dig och du vill gärna komma med egna idèer för att utveckla menyn
Menyn består av bland annat hamburgare, pasta, sallader mm

Öppettider: Alla dagar 11-23

Vi tar endast emot ansökningar via mejl!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21
E-post: gotgatan@hirschenkeller.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Kock" eller "köksbiträde"".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
SP Event AB (org.nr 559023-7094)
101 32  STOCKHOLM

Arbetsplats
Sp Event AB

Jobbnummer
9631926

