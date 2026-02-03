Kock /Poolkock
Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!
Arbetsuppgifter Kock
I tjänsten som kock deltar du med varierade arbetsuppgifter i det dagliga arbetet i storkök. I arbetsuppgifterna ingår bland annat beredning av luncher samt tillbehör till luncher och servering av måltider. Andra arbetsuppgifter kan vara uppackning av inkommande leveranser. Därutöver ingår efterarbete i köket som diskning och städning. Viss dokumentation inom köket förekommer. En viktig del i arbetet är det professionella bemötandet gentemot matgäster, kollegor och att eftersträva positiv samverkan med andra personalgrupper inom enheten där du arbetar. Du har löpande kontakt med enhetschef som också är din närmsta chef. Viktiga fokusområden för alla medarbetare på Serviceavdelningen är kundmedvetenhet, samverkan, dialog och kvalitet.
Arbetsuppgifter Poolkock
Tjänsten erbjuds i kök inom:
• Skolkök
• Förskolekök
• Äldreomsorgskök
Vi söker dig som har intresse av att delta praktiskt i utveckling av måltiderna för våra matgäster i skola, förskola och omsorg till nya nivåer.
I tjänsten som poolkock har du varierade arbetsuppgifter i det dagliga arbetet i kök. Varje dag bli du bokad via mobiltelefonen till det kök där du ska arbeta för dagen. Arbetet innebär därför att du kommer att arbeta i ensamkök såväl som i flermanskök. I arbetsuppgifterna ingår bland annat beredning och tillagning av frukost, lunch, mellanmål, och servering av måltider. Därutöver ingår efterarbete i köket som diskning och städning och mottagning av varuleveranser. Det ingår ansvar för egenkontroll, inköp av råvaror och viss kontakt med leverantörer. Administrativa uppgifter är inleverans av fakturor, varför datavana krävs. Du arbetar nära enhetschef, som också är din närmsta chef.
Eftersom du kan bli bokad i alla våra kök krävs att du har körkort och tillgång till egen bil varje dag.
Du som söker tjänsten är trygg i din yrkesroll i köket, och har lätt för att skapa goda relationer med andra. Du kommer ofta att vara ensam i det kök där du arbetar för dagen, vilket kräver att du är självgående och flexibel. Du har god planeringsförmåga och kan se till helheten i uppdraget. Du har ett stort engagemang som bidrar till att skapa positiva måltidsupplevelser för våra matgäster i förskola, skola och äldreomsorg.
Du behöver körkort och tillgång till egen bil för att kunna arbeta som poolkock.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av kostdatasystem såsom Mashie.Kvalifikationer
Vi söker dig som har 3-årig restaurang- och livsmedelsutbildning eller annat som arbetsgivaren anser likvärdigt. Du har tidigare erfarenhet av arbete i storkök.
Vi söker dig som:
• har nödvändig kunskap om måltidsservice i storhushåll.
• har tidigare erfarenhet av arbete i storkök.
• har god kunskap i livsmedelshygien.
• har god datorvana.
• talar och skriver svenska obehindrat.
Du som söker tjänsterna ser service som en självklarhet, är självgående och har lätt för att samarbeta. Du utför ditt arbete med stort engagemang som bidrar till att skapa positiva måltidsupplevelser i skola, förskola och äldreomsorg.
ÖVRIGT
Älmhults kommun tillämpar kompetensbaserad rekrytering och tar inte emot personliga brev. Urvalet görs istället utifrån CV, urvalsfrågor och intervjuer kopplade till tjänstens krav.
Före anställning krävs utdrag från belastningsregistret.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba på Älmhults kommun: https://www.almhult.se/jobba-hos-oss
Innan anställning måste du kunna visa att du har rätt att arbeta, i enlighet med utlänningsförordningen. Det innebär att du behöver styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom att uppvisa pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med en identitetshandling. Om du inte kan göra det måste du istället visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller på annat sätt bevisa att du är undantagen från kravet på arbetstillstånd.
