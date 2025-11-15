Kock pool Kostavdelningen
2025-11-15
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.
Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.
Härnösand är en del av Höga Kusten med världsarvsnaturen ständigt närvarande. Här har vi havet mitt i staden.
Stoltheten för vår plats är stor och gemenskapen stark. Skaparkraften ger innovativa företag och ett förenings- och kulturliv som lever på bredden och levererar på höjden.
I Härnösand finns tid för upplevelser tillsammans.Kostavdelningen söker flexibel kock!
I denna anställning som kock arbetar du på Kostavdelningens alla enheter, i förskolekök, i skolkök eller arbete på produktionsköket Navet, både i kök samt förråd. Både ensamarbete och arbete i grupp förekommer. Du kommer i anställningen vara huvudstationerad på produktionsköket Navet.Publiceringsdatum2025-11-15Dina arbetsuppgifter
Du som medarbetare ansvarar, tillsammans med arbetslaget, för att planera, bereda, tillaga och servera goda och näringsriktiga måltider till skolans och förskolans elever samt personal. För uppdraget är det viktigt att bidra med en positiv inställning, vara serviceinriktad och aktivt medverka i verksamhetens utveckling. Du kommer att vara delaktig i arbetet med egenkontroll HACCP. Till arbetet hör övrigt tillhörande arbetsuppgifter som disk och städning. Vid arbete inom produktionskökets förråd sker packning av beställda varor, packning av matlådor, matportioner samt bikomponenter, arbete i varuintag och frysutrymmen samt inventering. Du kan även i vissa sammanhang behöva utföra vissa administrativa uppgifter, ex beställningar.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs med ett arbete där du rör dig mycket och där vissa moment kan vara fysiskt krävande. Du har en förmåga att behålla lugnet och göra bra prioriteringar när tempot är högt. Vi ser också av vikt att du är lyhörd för andras behov och trivs med att hjälpa till att skapa en positiv upplevelse för de vi är till för. Som kock pool sker arbetsförflyttning vid behov till olika förskolor och skolor. Arbete där man är ensam om sina arbetsuppgifter förekommer.
Kvalifikationer
• Kockutbildning eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av lagerarbete eller liknande arbete som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
• Erfarenhet om födoämnesallergier samt andra specialkoster
• Erfarenhet om HACCP
• God datorkunskap
• Mycket god kunskap i svenska språket i både tal och skrift då arbetsuppgifterna kräver det
• För att arbeta i förskola/skola krävs utdrag ur polisens belastningsregister
Vi ser extra positivt på om du har nedanstående meriter.
• 3-årig Kockutbildning
• Flerårig erfarenhet av arbete som kock inom storkök/restaurang
• Utbildning i HACCP
• Erfarenhet av Kostdataprogram och beställningar
• Utbildning inom födoämnesallergier samt andra specialkoster
• God varukunskap/kännedom
• Gott ordningssinne
Vi sätter stor vikt vid personliga egenskaper, som att du är öppen, positiv, lyhörd och en självgående person. Du är ansvarsfull och handlingskraftig person med god samarbetsförmåga. En viktig förutsättning för att lyckas i arbetet är att du ser vikten av och har ett stort intresse för mat och människor. Du är en tillgänglig och flexibel person som passar i alla våra verksamheter i vår organisation. Då arbetsuppgifterna kräver att du ibland arbetar på andra enheter tror vi att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.
Övrig information
Vikariat mellan 2026-01-05 - 2026-06-12
Omfattning: Heltid 100%
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Startdatum: 2026-01-05 eller enligt överenskommelse
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
- Visar giltig ID-handling.
- Vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis.
- Har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd.
- Vid behov uppvisar giltigt körkortstillstånd.
- Vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation.
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning.
Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
- Genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Ersättning
Lön enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härnösands kommun
(org.nr 212000-2403), http://www.harnosand.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härnösands Kommun Kontakt
Enhetschef
Anders Kjellberg anders.kjellberg@harnosand.se 073-2740715 Jobbnummer
9606576