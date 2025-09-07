Kock/Pizzabagare
BREZZA är en italiensk restaurang där all mat tillagas från grunden. BREZZA har också en egen vinkällaren med ett stort utbud av kvalitetsviner. Vi har höga ambitioner på mat, dryck och service.
Vi söker dig som är en erfaren och självgående kock och pizzabagare med flera års arbetslivserfarenhet. Du är van vid att arbeta med vedugn och har kunskap om det italienska köket.
Du har ett genuint intresse för mat och kvalitet och vi ser gärna att du även har ett intresse av vin och dryck.
Du kommer att vara en del av vårt trevliga och kunniga team som arbetar tillsammans för att ge våra gäster en kulinarisk upplevelse.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
E-post: jobb@brezza.se
