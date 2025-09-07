Kock/Pizzabagare

Brezza AB / Kockjobb / Uppsala
2025-09-07


BREZZA är en italiensk restaurang där all mat tillagas från grunden. BREZZA har också en egen vinkällaren med ett stort utbud av kvalitetsviner. Vi har höga ambitioner på mat, dryck och service.
Vi söker dig som är en erfaren och självgående kock och pizzabagare med flera års arbetslivserfarenhet. Du är van vid att arbeta med vedugn och har kunskap om det italienska köket.
Du har ett genuint intresse för mat och kvalitet och vi ser gärna att du även har ett intresse av vin och dryck.
Du kommer att vara en del av vårt trevliga och kunniga team som arbetar tillsammans för att ge våra gäster en kulinarisk upplevelse.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
E-post: jobb@brezza.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Brezza AB (org.nr 556447-4848)
Skolgatan 31 (visa karta)
753 11  UPPSALA

Jobbnummer
9495986

