Vill du arbeta som kock i en livfull och trivsam pubmiljö som förvandlas till händelsernas centrum på sommaren? Lockar det dig att stödja ambitionerna mot ständig utveckling och att bidra till den goda stämningen? Om så är fallet kan detta vara en tjänst för dig!
Överste Mörner Pub & Grill är en framåtsträvande restaurang i centrala Linköping belägen precis vid stadens hjärta; Stora Torget. På sommaren frodas torget och Överste Mörners uteservering fylls med gäster som kommit för att njuta av mat och dryck med goda vänner. Det är mycket liv och rörelse, så du som föredrar ett aktivt arbete med mycket att göra skulle förhoppningsvis finna arbetsglädje här. Inne i restaurangen möts du av en inbjudande miljö i äkta engelsk pub-anda med härlig musik i bakgrunden. Vi erbjuder en bred och variationsrik meny och har ett stort sortiment av dryck, med fokus på god öl i alla dess former.
Som kock på Överste Mörner är det viktigt att du tycker om att jobba i ett högt tempo och att du behärskar att jobba både som en del av ett team men även självständigt. Det krävs att du kan hålla dig fokuserad och lugn under stressiga stunder, samtidigt som du har fokus på att ge gästerna bästa möjliga service. En positiv inställning är också viktigt att ha. Vi vill se att du utför dina arbetsuppgifter med glädje och yrkesstolthet.
Vi söker dig som vill jobba heltid där arbetstiden främst är förlagd på kvällar och helger. Du som söker tjänsten ska ha minst två års erfarenhet av att jobba som kock. Vi anställer löpande under våren och ser gärna att du har möjlighet att hoppa in med kort varsel. Så ansöker du
