Kock på kurs- och lägergård

Föreningen Örtagården / Kockjobb / Uddevalla
2026-03-11


Örtagården är en kristen kursgård och vandrarhem i Lane-Ryr utanför Uddevalla. Gården drivs på ideell basis, men vi har ofta bokade grupper som vill ha helpension. För dessa tillfällen söker vi dig som kan planera matsedel och genomföra matlagning, både för större och mindre sällskap. Många gånger handlar det om arbete en helg, från fredag kvällsmat till söndag lunch, ibland en enstaka måltid en dag och mer sällan ett par vardagar samma vecka. Vi värdesätter starkt om du själv har en kristen tro, men det viktigaste är att du respekterar att de flesta av våra besökare har det.

Vi har ingen möjlighet att erbjuda något annat än timanställning, men periodvis kan det bli ganska många timmar.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: Info@ortagarden.se

Arbetsgivare
Föreningen Örtagården

Arbetsplats
Örtagården, Föreningen

Jobbnummer
9791804

