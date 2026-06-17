kock och bagare

Husseini, Elias / Kockjobb / Burlöv
2026-06-17


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Pizza Center söker erfaren kock och bagare
Vi söker en ung energisk, engagerad och arbetsvillig kock/pizzabagare till vårt team på Pizza Center i Arlöv. Tjänsten passar dig som har erfarenhet av restaurangkök och trivs i ett högt arbetstempo.

Publiceringsdatum
2026-06-17

Om tjänsten
Du kommer att arbeta med tillagning av pizza, kebab, grillrätter, hamburgare samt övriga maträtter på menyn. Du kommer även att delta i förberedelser, bakning, råvaruhantering och dagliga köksrutiner
Meriterande
Erfarenhet av persisk matlagning.
Erfarenhet av pakistansk matlagning.
Erfarenhet som bagare eller arbete med bröd och deg.
Erfarenhet av grill, kebab och shawarma.
Kunskap om menyplanering och råvaruhantering.

Skicka in ditt CV och perosnlingt brev redan idag, intervjuer sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
E-post
E-post: pizza_center1@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Husseini, Elias
Lundavägen 25 (visa karta)
232 35  ARLÖV

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Pizza Center

Jobbnummer
9969103

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