Kock & Pizzabagare

Sallad i Örebro AB / Kockjobb / Örebro
2026-02-17


Personal sökes - Kock omgående till
Vi söker nu en engagerad och driven kock som kan börja omgående hos oss på sallad Inn i Örebro. Tjänsten innefattar arbete i köket med fokus på förberedning.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av köksarbete, är noggrann, stresstålig och har ett gott sinne för ordning och hygien. Du ska kunna arbeta både självständigt och i team, samt ha ett positivt och serviceinriktat förhållningssätt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: Info@salladinn.sw

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sallad i Örebro AB (org.nr 556679-7154)
Järnvägsgatan 8 (visa karta)
703 60  ÖREBRO

Jobbnummer
9748610

