Kock Miss Voon Uppsala
Miss Voon Sweden AB / Kockjobb / Uppsala Visa alla kockjobb i Uppsala
2025-08-20
Miss Voon grundades 2011 på Sturegatan i Stockholm. Idag finner du restaurangerna i Stockholm, Uppsala och Skellefteå. Jonas Svensson med team driver Miss Voon, Goma asiatisk gastropub och India 's. Miss Voon är en modern restaurang som kombinerar smaker från alla de asiatiska köken med en skandinavisk grund. Fräschör, enkelhet och mycket smakkaraktär har varit ledorden när vi har utformat menyn, och det går igen även i vin- och drinklistan.
Vi söker nu efter en kock till vårt köksteam i Uppsala. Du behöver vara en team player men samtidigt förstå vikten av att ansvara för din station. Vi ser gärna att du är strukturerad och att du bidrar med en härlig personlighet till vår grupp.
Erfarenhet och intresse för det asiatiska köken är meriterande.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: joel.hoffman@missvoon.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock MV Uppsala". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Miss Voon Sweden AB
(org.nr 559328-2998)
Suttungs gränd 6 (visa karta
)
753 19 UPPSALA Arbetsplats
Miss Voon Uppsala Jobbnummer
9467185