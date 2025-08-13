Kock med känsla för detaljer
Vi söker en proffsig, erfaren och härlig kock med ansvar. Varierande arbetstider och mestadels kvällstid mån-lör, ibland söndag dag. Rullande schema med kvällar, luncher och helger.
Vill du jobba på ett familjärt hotell där gästerna är i fokus? Med ett team som ständigt strävar efter förbättring? Då är vi rätt för dig. Vi söker dig som vill vara en del av vårt glada team och som alltid strävar efter att lära sig mer och utvecklas i en roll. Du älskar att arbeta med mat och sätter alltid kunden i fokus. Du har känsla för detaljer och är kreativ. Du tycker om att göra det lilla extra för gästen och gillar att inspirera andra. Dina viktigaste egenskaper är att du är glad, positiv och noggrann då du är en stor del av gästens upplevelse hos oss.
Erfarenhet av a la carte restaurang/kvällsservice är ett måste. Du arbetar mestadels ensam i köket och serverar upp till 30 gäster. Du har stor frihet i köket och tillsammans med hotellchefen skapar ni en kulinarisk upplevelse.
Du är nyfiken och intresserad av hela verksamheten, och skapar dig en förståelse av varumärket och hotellets helhetsvision. Du pratar med våra gäster och går med ut i matsalen när möjlighet finns. Meriterande med restaurangskola och med erfarenhet av arbetsledande tjänst (sous-chef/köksmästare).
För rätt person finns det möjlighet att växa med företaget.
Varierande tjänst med mycket eget ansvar. Vi levererar upplevelser i världsklass och dagarna fylls med allt från bröllop, konferensluncher, a la carte matlagning och större event som bröllop och fester.
Du ansvarar för den dagliga driften av köket. Förberedelser och service för a la carte, event, konferenser och bröllop.
Du är noggrann, ordningsam och har en drivkraft att vilja förändra och förbättra. Du tycker om att jobba i högt tempo och gillar att jobba effektivt. I arbetsuppgifterna ingår viss servering, hålla ordning i köket, diska, fylla på kylar, packa upp varor mm. Köket skall hållas rent och städrutiner som vi har skall följas.
Som person ska du vara flexibel och engagerad med ett stort intresse av ditt yrke och känna ansvar för produkten och gästen.
Om du känner att detta passar in på dig så är du varmt välkommen att söka.
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
