Kock med extra ansvar
2025-09-25
Kock med extra ansvar till Bredaryds Wärdshus
Vi på Bredaryds Wärdshus firar 20 år och blickar framåt - nu söker vi en kock med extra ansvar som vill vara en nyckelspelare i vårt team!Publiceringsdatum2025-09-25Om tjänsten
Vi söker dig som är trygg i köket och van vid á la carte-servering. Tjänsten är främst förlagd på kvällstid, och utöver vår restaurangverksamhet förekommer även catering, både i form av leveranser och tillagning på plats.
Du får ett ansvar utöver det vanliga - en roll där du, tillsammans med oss, är med och driver utvecklingen av vårt kök framåt.
Vi ser att du
Har flera års erfarenhet från restaurangkök, särskilt á la carte
Är strukturerad, självgående och tar ansvar
Har en passion för matlagning och kvalitet i varje tallrik
Vill vara delaktig i att utveckla menyer, rutiner och arbetsglädje i köket
Vi erbjuder
En arbetsplats med lång tradition och framtidstro
En viktig roll i ett sammansvetsat team
Möjlighet att påverka och vara delaktig i vår fortsatta utveckling
Ett yrke där ditt engagemang och din kreativitet verkligen gör skillnad
Vill du bli en del av vår resa framåt?
Skicka in din ansökan direkt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: linda@wardshusetbredaryd.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mat & Malt Bryggeriet Bredaryd AB
(org.nr 556237-0626), https://wardshusetbredaryd.se/
Lundavägen 16 (visa karta
)
333 71 BREDARYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bredaryds Wärdshus & Bryggeri AB Jobbnummer
9527145