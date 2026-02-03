Kock/ Köksbiträde Hoting, Kyrktåsjö
Strömsunds kommun / Kockjobb / Strömsund Visa alla kockjobb i Strömsund
2026-02-03
, Dorotea
, Krokom
, Åsele
, Vilhelmina
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strömsunds kommun i Strömsund
, Östersund
eller i hela Sverige
För Strömsunds kommun är målet enkelt - alla ska trivas, ha kul på jobbet och få möjlighet att utvecklas och växa med sina arbetsuppgifter. Våra chefer har det viktiga uppdraget att se till att vi alla känner oss delaktiga, respekterade och ansvarstagande på jobbet.
Som kommun ansvarar vi bland annat för undervisning, vård och omsorg, samhällsbyggnad, arbetsmarknad, kultur och servicetjänster. Jobben vi gör får kommunen att fungera och det är betydelsefullt för invånarna - och skapar meningsfullhet i vår arbetsvardag.
Vi gör skillnad för människor dygnet runt, årets alla dagar. Vill du bli en del av vårt viktiga arbete? Välkommen med din ansökan!
Kostverksamheten i vår kommun söker nu vikarierande kock/köksbiträde till köken i Hoting och Kyrktåsjö.
Köket i Hoting lagar och serverar cirka 150-200 portioner per dag till äldreomsorg, förskola och grundskola. Arbetslaget består av tre kockar/köksbiträden och arbetstiden är förlagd måndag till fredag.
Köket i Kyrktåsjö lagar och serverar cirka 70 portioner per dag måndag till fredag till äldreomsorg, förskola och grundskola. För äldreomsorgen tillagas även cirka 20 portioner under helger. Arbetslaget består av två kockar/köksbiträden och arbetstiden är förlagd till sju dagar per vecka.
Inom kostverksamheten arbetar vi med kvalitet, hållbarhet och matglädje - måltiden ska vara en positiv upplevelse och en höjdpunkt på dagen.Publiceringsdatum2026-02-03Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar sedvanliga arbetsuppgifter i storkök, såsom:
* Matlagning och förberedelser
* Specialkost och anpassade måltider
* Servering i skolans restaurang
* Disk och städning
* Egenkontroll och livsmedelshygien
Du bidrar aktivt till att tillsammans med kollegor utveckla måltiden och verksamheten så att måltiden blir en av dagens höjdpunkter för våra gäster.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill arbeta i kök, gärna med utbildning som kock eller köksbiträde.
Du har:
* Erfarenhet av arbete i kök
* Grundläggande datorvana, då vi använder kostdataprogram i verksamheten
Som person är du:
* Engagerad och serviceinriktad
* Kommunikativ och har lätt för att samarbeta
* Flexibel och ansvarstagande
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi har gjort ett genomtänkt val av kanaler för den här rekryteringen. Vi vill inte bli kontaktade av försäljare, vänligen respektera detta. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300096". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Strömsunds kommun
(org.nr 212000-2486) Kontakt
Arbetsledare Kost
Rikard Lilja rikard.lilja@stromsund.se 0671-716630 Jobbnummer
9721178