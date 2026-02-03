Kock/ Köksbiträde Hoting, Kyrktåsjö

Strömsunds kommun / Kockjobb / Strömsund
2026-02-03


Visa alla kockjobb i Strömsund, Dorotea, Krokom, Åsele, Vilhelmina eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Strömsunds kommun i Strömsund, Östersund eller i hela Sverige

För Strömsunds kommun är målet enkelt - alla ska trivas, ha kul på jobbet och få möjlighet att utvecklas och växa med sina arbetsuppgifter. Våra chefer har det viktiga uppdraget att se till att vi alla känner oss delaktiga, respekterade och ansvarstagande på jobbet.

Som kommun ansvarar vi bland annat för undervisning, vård och omsorg, samhällsbyggnad, arbetsmarknad, kultur och servicetjänster. Jobben vi gör får kommunen att fungera och det är betydelsefullt för invånarna - och skapar meningsfullhet i vår arbetsvardag.

Vi gör skillnad för människor dygnet runt, årets alla dagar. Vill du bli en del av vårt viktiga arbete? Välkommen med din ansökan!

Kostverksamheten i vår kommun söker nu vikarierande kock/köksbiträde till köken i Hoting och Kyrktåsjö.

Köket i Hoting lagar och serverar cirka 150-200 portioner per dag till äldreomsorg, förskola och grundskola. Arbetslaget består av tre kockar/köksbiträden och arbetstiden är förlagd måndag till fredag.

Köket i Kyrktåsjö lagar och serverar cirka 70 portioner per dag måndag till fredag till äldreomsorg, förskola och grundskola. För äldreomsorgen tillagas även cirka 20 portioner under helger. Arbetslaget består av två kockar/köksbiträden och arbetstiden är förlagd till sju dagar per vecka.

Inom kostverksamheten arbetar vi med kvalitet, hållbarhet och matglädje - måltiden ska vara en positiv upplevelse och en höjdpunkt på dagen.

Publiceringsdatum
2026-02-03

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar sedvanliga arbetsuppgifter i storkök, såsom:

* Matlagning och förberedelser
* Specialkost och anpassade måltider
* Servering i skolans restaurang
* Disk och städning
* Egenkontroll och livsmedelshygien

Du bidrar aktivt till att tillsammans med kollegor utveckla måltiden och verksamheten så att måltiden blir en av dagens höjdpunkter för våra gäster.

Kvalifikationer
Vi söker dig som vill arbeta i kök, gärna med utbildning som kock eller köksbiträde.

Du har:

* Erfarenhet av arbete i kök
* Grundläggande datorvana, då vi använder kostdataprogram i verksamheten

Som person är du:

* Engagerad och serviceinriktad
* Kommunikativ och har lätt för att samarbeta
* Flexibel och ansvarstagande

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Vi har gjort ett genomtänkt val av kanaler för den här rekryteringen. Vi vill inte bli kontaktade av försäljare, vänligen respektera detta.

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300096".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Strömsunds kommun (org.nr 212000-2486)

Kontakt
Arbetsledare Kost
Rikard Lilja
rikard.lilja@stromsund.se
0671-716630

Jobbnummer
9721178

Prenumerera på jobb från Strömsunds kommun

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Strömsunds kommun: