Kock, köksbiträde - sommarvikariat inom måltidsservice
Vetlanda kommun, Kommunledningsförvaltningen / Kockjobb / Vetlanda
2026-01-12
Vill du vara med och skapa goda måltider för barn, elever och äldre? Bli en del av vårt team i sommar! Vi söker dig som är kock eller köksbiträde och vill arbeta i våra kök inom måltidsservice i sommar.
Inom måltidsservice ansvarar vi för köken på förskolor, skolor, äldreboenden och caféer - både i Vetlanda och i våra kransorter. Vi tillagar en stor del av maten från grunden och ser hela måltidsupplevelsen som viktig. Som sommarvikarie får du ett varierat arbete där du bidrar till välkomnande, näringsrika och hållbara måltider.
Arbetet kan innebära:
• tillagning av mat eller enklare matförberedelser
• servering, disk och städ
• egenkontroll och hantering av specialkost
• beställningar och förberedelser inför dagens måltider
Vi söker sommarjobbare för veckorna 26-33, och du väljer själv vilka veckor du vill arbeta. Arbetstiden är dagtid och helg, beroende på arbetsplats.
Vi söker dig som är engagerad, serviceinriktad och tycker om att arbeta tillsammans med andra. Du trivs när tempot växlar, tar ansvar i köket och ser vad som behöver göras. Oavsett om du har erfarenhet eller är ny i yrket är du noggrann, positiv och bidrar till en trivsam måltidsmiljö.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner. (https://vetlanda.se/formaner)
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod - att våga tänka annorlunda, prova nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun.
• Vi söker dig som är utbildad kock eller köksbiträde.
• Erfarenhet från arbete i kök är meriterande, men inget krav.
• B-körkort.
• Utdrag från belastningsregistret.
• Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
