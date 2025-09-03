Kock, Kanalskolan
2025-09-03
Vi söker nu en kock till Kanalskolan som vill vara med och skapa måltidsupplevelser som överträffar förväntningarna. Hos oss på måltidsavdelningen blir du del av ett arbetslag där vi jobbar mest av allt för andra men även för varandra.
Kanalskolan är en gymnasieskola med cirka 400 elever. I vårt kök arbetar 5 medarbetare som tillsammans lagar god och näringsrik mat varje dag. Skolans café är en naturlig del av teamet, bemannat av en person på heltid. Här har vi ett gott samarbete och stöttar varandra i det dagliga arbetet.
Läs mer om måltidsavdelningen här: https://skelleftea.se/invanare/startsida/bo-trafik-och-miljo/kok-och-restaurang/jobba-pa-maltidsavdelningen?query=kock
2025-09-03
I din roll som kock kommer du att vara en viktig del av vårt team och du kommer arbeta med alla delar av köksverksamheten. Du förbereder och tillagar både varma och kalla rätter, ansvarar för att hålla en hög hygienstandard enligt gällande rutiner och använder storköksutrustning på ett säkert och effektivt sätt.Kvalifikationer
För att jobba som kock behöver du ha restaurangutbildning på gymnasienivå eller motsvarande utbildning. Alternativt har du dokumenterad erfarenhet som kock inom restaurang eller storkök. Vi ser gärna att du har kunskap om både det varma och kalla köket, tillagning och hantering av specialkost, egenkontroll och användning av maskiner i storkök.
Du tycker om att jobba strukturerat och tillsammans med andra samt att goda relationer är viktigt. Du ser god service som en självklarhet och du har förmågan att behålla lugnet även i stressiga situationer. Du är flexibel och anpassar dig snabbt när förutsättningarna ändras. Du har förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska för säker hantering i storkök.
Vid arbete inom måltidsverksamhet inom Utbildning och arbetsmarknads verksamheter krävs att du lämnar ett utdrag från belastningsregistret. Du beställer själv utdraget för skola och barnomsorg hos https://polisen.se/.
Det är giltigt ett år och måste därefter förnyas.
ÖVRIGT
Förvaltningen Support och lokaler har till uppdrag att samordna och utveckla effektivt stöd så att kommunens verksamheter kan fokusera på sina olika huvuduppdrag och ge effektivare service till kommunens invånare. Vi ansvarar för kommunens övergripande samordning och utveckling av tjänster inom områden som måltid, fastighet, personal, ekonomi, inköp, information, kundtjänst och IT.
Läs mer om Skellefteå här: https://skelleftea.se
