Kock/Kallksänka
Mormors Bageri startades 1995 i en liten lokal på Botulfsplatsen i centrala Lund. I över 30 år har vi bakat bröd och bakverk med fokus på hantverk, kvalitet och genuina smaker. Våra surdegsbröd, med jästider på upp till 72 timmar, är något vi är särskilt stolta över – och som våra gäster återkommer för.
Idag driver vi fyra butiker – en i Malmö och tre i Lund – samt ett huvudkontor och produktionskök på Gastelyckan.
Nu söker vi en kock som brinner för matlagning.
Till vårt kök på Gastelyckan söker vi en erfaren och engagerad kock med ett genuint matintresse och känsla för smak, kvalitet och presentation. Du kommer att ha en viktig roll i vår dagliga produktion och vara med och sätta prägel på vårt utbud.
Hos oss blir du en del av ett härligt och glatt gäng som trivs tillsammans och hjälps åt i vardagen. Samtidigt arbetar du självständigt med dina arbetsuppgifter och tar ansvar för din del av köket – en balans som vi tror skapar både arbetsglädje och kvalitet i det vi gör.
Om rollen
Fokus ligger på det varma köket, där du ansvarar för att:
Tillaga fem lunchrätter per dag (måndag–fredag)
Förbereda och ta fram frukost till vår frukostbuffé
Arbeta med planering, förberedelser och råvaruhantering
Vid behov stöttar du även i kallköket med exempelvis smörgåsar, smörrebröd och smörgåstårtor.
Vi söker dig som:
Är utbildad kock eller har gedigen arbetslivserfarenhet
Har ett starkt driv och ett äkta engagemang för mat
Har god kunskap inom HACCP och livsmedelssäkerhet
Är van vid att arbeta med egenkontrollprogram (EKP)
Trivs i ett högt tempo utan att tumma på kvaliteten
Är självgående men också en lagspelare
Vi värdesätter att du är kreativ, lösningsorienterad och vill vara med och utveckla både rätter och arbetssätt.
Vi erbjuder
En heltidstjänst (100 %)
Individuell lönesättning
Tillträde enligt överenskommelse
Kollektivavtal (Visita/HRF)
6 månaders provanställning
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Läs mer om oss och vårt sortiment på: www.mormors.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mormors Bageri Aktiebolag
(org.nr 556538-8393)
Fältspatvägen 1 A (visa karta
)
224 78 LUND
Mormors Bageri AB
