Kock i butik
2026-02-25
Vi söker vår nya Stjärnkock till oss på ICA Tummen i Skoghall.
Här får du en arbetsplats med högt tempo och trevliga arbetskollegor. Rollen är som chef över hela köket och ansvarig för allt butikslagat. Vi ser gärna att du är nytänkande och vill komma med nya och egna ideér.
Viktigt att du har en bra förstålse för ekonomin och matsäkerheten som kommer med yrket.
krav är att du ska ha jobbat som kock minst 2 år
Tjänsten är heltid och tider är flexibelt.
Vi genomför intervjuer löpande, och tillsätter när vi hittat rätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
E-post: sanna.kumlin@supermarket.ica.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sankum AB
(org.nr 556965-6290)
Björkhagsgatan 9 (visa karta
)
663 30 SKOGHALL Arbetsplats
Ica Supermarket Skoghall Jobbnummer
9764083