Kock Heltid

Saigon Kitchen AB söker en engagerad och erfaren kock till vår nya restaurang. Du kommer att arbeta i ett professionellt kök där kvalitet, hygien och samarbete står i fokus. Tjänsten är på heltid och passar dig som är ansvarstagande och trivs i ett högt arbetstempo.

Dina arbetsuppgifter
Förberedelse och tillagning av maträtter enligt meny och recept
Säkerställa hög kvalitet, smak och presentation
Ansvara för ordning, hygien och livsmedelssäkerhet i köket
Planering av råvaror och dagligt köksarbete
Samarbete med övrig kökspersonal

Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av arbete som kock
Kunskap om livsmedelshygien och egenkontroll
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Stresstålig, noggrann och ansvarsfull
Erfarenhet av asiatiskt kök är meriterande
Anställningsvillkor
Omfattning: 100 % (heltid)
Arbetstid: Enligt schema, dag-, kväll- och helgarbete förekommer
Lön: 30 000 kr per månad
Semester: Minst 25 semesterdagar per år enligt lag
Försäkringar: Arbetsgivaren tillhandahåller sjukförsäkring, livförsäkring, arbetsskadeförsäkring samt tjänstepension enligt svenska regler.
Lön och övriga villkor är i nivå med vad som är brukligt inom restaurangbranschen i Sverige.
Sista dag att ansöka är 1 februari

Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till:
info@saigonkitchenab.com

Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: info@saigonkitchenab.com

