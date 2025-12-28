Kock Heltid
Arbetsgivare: Saigon Kitchen AB
Organisationsnummer: 559542-7609
Arbetsplats: Västra Esplanaden 9 A-B, 35231 Växjö
Anställningsform: Tillsvidareanställning, heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Saigon Kitchen AB söker en engagerad och erfaren kock till vår nya restaurang. Du kommer att arbeta i ett professionellt kök där kvalitet, hygien och samarbete står i fokus. Tjänsten är på heltid och passar dig som är ansvarstagande och trivs i ett högt arbetstempo.Publiceringsdatum2025-12-28Dina arbetsuppgifter
Förberedelse och tillagning av maträtter enligt meny och recept
Säkerställa hög kvalitet, smak och presentation
Ansvara för ordning, hygien och livsmedelssäkerhet i köket
Planering av råvaror och dagligt köksarbete
Samarbete med övrig kökspersonalKvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av arbete som kock
Kunskap om livsmedelshygien och egenkontroll
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Stresstålig, noggrann och ansvarsfull
Erfarenhet av asiatiskt kök är meriterande
Anställningsvillkor
Omfattning: 100 % (heltid)
Arbetstid: Enligt schema, dag-, kväll- och helgarbete förekommer
Lön: 30 000 kr per månad
Semester: Minst 25 semesterdagar per år enligt lag
Alla anställningsvillkor är i nivå med vad som är brukligt inom restaurangbranchen i Sverige
Försäkringar: Arbetsgivaren tillhandahåller sjukförsäkring, livförsäkring, arbetsskadeförsäkring samt tjänstepension enligt svenska regler.
Sista dag att ansöka är 1 februariSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
