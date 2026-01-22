Kock extra till helger

Norrings Mat och Dryck AB / Kockjobb / Borgholm
2026-01-22


Visa alla kockjobb i Borgholm, Mönsterås, Kalmar, Mörbylånga, Oskarshamn eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Norrings Mat och Dryck AB i Borgholm

Vår restaurang är nu inne på tredje året och vi söker nu en kock som vill vara med och arbeta i vårt kök tillsammans med Charlotte.
Norring's är en kvarterskrog med fokus på vällagad mat med högkvalitativa råvaror med spännande dryck därtill, inspiration till menyn hämtar vi från hela världen. Här vill vi tillsammans dig skapa en arbetsplats som bygger på glädje, ambitioner och där man trivs att gå till jobbet.
Vi tycker det är toppen om du som söker är kreativ, teamplayer, noggrann och allt annat som står i jobbansökningar men främst av allt att du får gärna vara en skön person, det kommer man oftast längst på.

Publiceringsdatum
2026-01-22

Arbetsuppgifter
Förbereda och tillaga rätter enligt meny och standard
Säkerställa att hygien- och kvalitetskrav efterföljs
Bidra till utvecklingen av köket och dess arbetsprocesser
Samarbeta med kollegor för att höja gästupplevelsen

Tjänsten startar omgående och gäller främst helger men det kan också bli någon vardagskväll.
Sedan till sommaren finns det möjlighet till en heltidstjänst, juni till augusti.
Vi vill att du minst har ett par års erfarenhet som kock och är över 18 år.
Tillsättning av tjänsten sker löpande så vänta inte med din ansökan!
Så tveka inte att skicka din ansökan till:
jobba@norrings.se Märk mailen med: Kock extra
Vi ser fram emot att höra ifrån dig!
Charlotte & Daniel Norring

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: jobba@norrings.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock extra".

Arbetsgivare
Norrings Mat och Dryck AB (org.nr 559069-7958)
Köpmangatan 19 (visa karta)
387 31  BORGHOLM

Arbetsplats
Norring's

Kontakt
Charlotte Norring
info@norrings.se
048510441

Jobbnummer
9699766

Prenumerera på jobb från Norrings Mat och Dryck AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Norrings Mat och Dryck AB: