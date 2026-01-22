Kock extra till helger
2026-01-22
Vår restaurang är nu inne på tredje året och vi söker nu en kock som vill vara med och arbeta i vårt kök tillsammans med Charlotte.
Norring's är en kvarterskrog med fokus på vällagad mat med högkvalitativa råvaror med spännande dryck därtill, inspiration till menyn hämtar vi från hela världen. Här vill vi tillsammans dig skapa en arbetsplats som bygger på glädje, ambitioner och där man trivs att gå till jobbet.
Vi tycker det är toppen om du som söker är kreativ, teamplayer, noggrann och allt annat som står i jobbansökningar men främst av allt att du får gärna vara en skön person, det kommer man oftast längst på.
Förbereda och tillaga rätter enligt meny och standard
Säkerställa att hygien- och kvalitetskrav efterföljs
Bidra till utvecklingen av köket och dess arbetsprocesser
Samarbeta med kollegor för att höja gästupplevelsen
Tjänsten startar omgående och gäller främst helger men det kan också bli någon vardagskväll.
Sedan till sommaren finns det möjlighet till en heltidstjänst, juni till augusti.
Vi vill att du minst har ett par års erfarenhet som kock och är över 18 år.
Tillsättning av tjänsten sker löpande så vänta inte med din ansökan!
Så tveka inte att skicka din ansökan till:jobba@norrings.se
Märk mailen med: Kock extra
Vi ser fram emot att höra ifrån dig!
Charlotte & Daniel Norring Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: jobba@norrings.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock extra". Arbetsgivare Norrings Mat och Dryck AB
Köpmangatan 19 (visa karta
387 31 BORGHOLM Arbetsplats
Norring's Kontakt
Charlotte Norring info@norrings.se 048510441 Jobbnummer
