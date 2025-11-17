Kock(Dagtid) på lunchrestaurang
2025-11-17
Vi söker en glad och driven kock till Ubåtshallen - start i januari!
Vill du laga riktigt god, modern husmanskost i ett härligt team med hjärtat på rätt ställe? På Ubåtshallen lagar vi mat med omtanke och stolthet - varje dag serverar vi dagens husman, en internationellt inspirerad rätt, ett vegetariskt alternativ samt soppa, en fräsch salladsbuffé och nybakt bröd till 200-300 gäster. Vi bakar även kakor och mat till Café Novell på Stadsbiblioteket samt hanterar catering.
Arbetstider: ca 08.00-16.30, 100% tjänst, huvudsakligen vardagar. Kvällar och helger kan förekomma vid catering.
Start: Januari 2026.Publiceringsdatum2025-11-17Om tjänsten
Som kock hos oss lagar du dagens rätter och hjälper till att planera och förbereda veckans produktion tillsammans med dina kollegor. Du stöttar även vår kökschef i att guida och utveckla mindre erfaren personal.
Vi är ett lättsamt och positivt gäng, och vi söker dig som trivs i en miljö med tempo, samarbete och god energi.
Vi ser gärna att du:
Har vana från storkök (krav).
Är glad, pigg och sprider positiv energi.
Är strukturerad och trygg med att både följa och ge instruktioner.
Har ett öga för detaljer och tar snabba beslut när det behövs.
Trivs med att arbeta i grupp och gillar ett högt tempo.
Inte är rädd för att kliva in i diskrummet när det behövs.
Brinner för matlagning och är nyfiken på att testa nytt.
Vi erbjuder
En stabil och trygg arbetsplats med bra arbetstider.
Ett öppet, varmt och prestigelöst klimat.
Möjlighet att påverka menyer och utvecklas i rollen.
Ansök
Tillträde i januari 2026. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att träffa dig!
Rickard & Joanna
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
E-post: jobb@ubatshallen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock Ubåtshallen". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Hamnen Ubåtshallen AB
Östra Varvsgatan 9 A (visa karta
211 73 MALMÖ Jobbnummer
9609154