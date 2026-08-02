Kock Asiatisk matlagning
Ni-hao AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-08-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ni-hao AB i Stockholm
Vi söker erfarna kockar som har erfarenheter inom asiatisk wok och/eller mongolisk matlagning. Preparering och beredning av matvaror, daglig rengöring och hantera matsedeln. Du kommer jobba i ett team med flera kockar där du kommer att ansvara för en specifik station. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
E-post: info@djingiskhan.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NI-HAO AB
(org.nr 556691-8313)
Sveavägen 36 (visa karta
)
111 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Djingis Khan Jobbnummer
10017982