Kock Asiatisk matlagning

Ni-hao AB / Kockjobb / Stockholm
2026-08-02


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Vi söker erfarna kockar som har erfarenheter inom asiatisk wok och/eller mongolisk matlagning. Preparering och beredning av matvaror, daglig rengöring och hantera matsedeln. Du kommer jobba i ett team med flera kockar där du kommer att ansvara för en specifik station.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
E-post: info@djingiskhan.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
NI-HAO AB (org.nr 556691-8313)
Sveavägen 36 (visa karta)
111 34  STOCKHOLM

Arbetsplats
Djingis Khan

Jobbnummer
10017982

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