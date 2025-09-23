Kock 80%
2025-09-23
Cuckoo's Nest är en restaurang & bar och en mötesplats för visionärer och drömmare, kreatörer och tvärtomtänkare, innovatörer och möjlighetsmänniskor. Beläget i Radisson Blu Riverside Hotel på Lindholmen, Göteborg. Att Cuckoo's Nest är en plats där man befinner sig i gränslandet mellan genialitet och galenskap avspeglar sig i allt från inredning till servicen till våra gäster.
Eftersom gränsen mellan genialitet och galenskap är hårfin, döpte vi restaurangen till Cuckoo's Nest. Vi tror att du kommer att känna dig som hemma.
Vi söker nu en kreativ kock till Restaurang Cuckoo's Nest. Har du en passion för kockyrket och brinner för att få dela med dig av nya smakupplevelser och kombinationen av mat och dryck? Tycker du om innovativa trender inom mat & dryckeskonst och triggas av att ständigt få utvecklas? Drivs du av noggrannhet och kvalité och går i gång på att alltid få leverera det lilla extra?
Som person sätter du gästernas behov främst och har ett stort servicetänk. Du är van att arbeta självständigt men brinner samtidigt för att få dela med dig av din yrkeskunskap till dina kollegor, för att ni tillsammans ska kunna ge en härlig middagsupplevelse till gästerna.
Du behöver ett par års erfarenhet av professionell matlagning och ha arbetat aktivt i ett a la cartékök. Vi ser gärna att du har minst 3 års erfarenhet inom liknande a la cartéverksamhet. Din vilja att vara med och utveckla är stor och du har en ödmjuk framtoning. Vidare är du ordningsam, ansvarsfull, ambitiös och har ett öga för detaljer.
Låter det spännande och som något för dig? Sök i dag - vi vill gärna höra ifrån dig!
Intervjuer sker löpande, tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiderna är förlagda över kvällar. Läs mer om restaurangen på www.cuckoosnest.se
Restaurangen är en del av Radisson Blu Riverside Hotel på Lindholmen och drivs av Winn Hotel Group AB.
Andreas Meijer andreas.meijer@radissonblu.com +46 31 38 34 000
