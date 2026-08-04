Kock
Lidköpings Kommun / Kockjobb / Lidköping Visa alla kockjobb i Lidköping
2026-08-04
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Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping – en hållbar och välkomnande kommun!
Om jobbet
Område Måltid och lokalvård i Lidköpings kommun levererar vällagad och näringsriktig mat till förskolor, skolor och äldreomsorg – varje dag. Vi ser måltiden som en viktig del av dagen: den ger energi, skapar trygghet och bidrar till återhämtning för både barn och äldre.
Som kock hos oss handlar arbetet om mer än att laga mat. Du arbetar nära verksamheterna, inspirerar dina gäster att prova nytt och bidrar till ökad förståelse kring mat ur alla perspektiv. Hos oss finns stora möjligheter att utvecklas och påverka ditt eget arbete.
Arbetsuppgifter
Du blir en del av enhet Måltids kunniga resursteam, vilket innebär att du lär känna och arbetar i de flesta av våra kök utifrån verksamhetens behov. Det ger en varierad vardag och bred erfarenhet.
I rollen ingår bland annat att:
Tillaga och servera mat med fokus på kvalitet, näring och hållbarhet
Hantera specialkost och följa gällande riktlinjer
Sköta beställningar, egenkontroll och statistik digitalt
Arbeta självständigt och i grupp – och vid behov ersätta köksansvarig
Eftersom delar av arbetet sköts digitalt är goda datakunskaper ett krav.
Vem är du?
Vi söker dig som är ansvarstagande, samarbetsinriktad och har passion för god mat och nöjda gäster. Du är van vid att arbeta strukturerat, gillar att ta egna initiativ och bidrar gärna med idéer för att utveckla verksamheten.
För att lyckas i rollen krävs att du har:
Gymnasieutbildning inom storkök/restaurang
1–3 års erfarenhet av arbete i storkök och/eller restaurang
Kunskap och erfarenhet av att hantera specialkost
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Grundläggande datakunskaper (t.ex. Office, e-post, kostsystem)
B-körkort och tillgång till egen bil.
Meriterande är:
Erfarenhet av arbete med kostdatasystem (t.ex. Matilda)
Erfarenhet av vegansk och vegetarisk matlagning
Kunskap om klimatsmart och hållbar livsmedelshantering
Erfarenhet av kylmatsproduktion
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, god samarbetsförmåga och förmågan att bidra till ett positivt arbetsklimat.
Övrigt
Tjänsten är en tillsvidare anställning på 100%.
Intervjuer kan påbörjas under ansökningstiden.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning. För tjänsten ligger månadslönen mellan
28 700kr – 33 100kr, beroende på erfarenhet, utbildning och kompetens.
Arbetet kräver utdrag från belastningsregistret.
Arbete inom skola eller förskola | Polismyndigheten
Registerutdrag
Inför erbjudande av en anställning är du som kandidat skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret vid arbeten inom någon av följande arbetsområden; skola eller förskola, arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg, arbete med barn enligt LSS, arbete på eller i samband med HVB-hem, arbete med äldre eller personer med funktionsnedsättning. Du beställer utdraget via Polisens hemsida. Utdraget ska vara uppvisat innan anställning kan påbörjas.
Hur du ansöker
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos Arbetsgivaren Lidköpings kommun. Flytta hit - Lidköpings kommun och Livet i Skaraborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidköpings Kommun
(org.nr 212000-1694), https://lidkoping.se/kommun-och-politik/lediga-jobb
Skaragatan 8 (visa karta
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531 88 LIDKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor service, måltid och lokalvård, Enhet 6 Kontakt
Christoffer Carlström, Enhetschef 0510-770906 Jobbnummer
10020864