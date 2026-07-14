Kock
Sahlin, Joel / Kockjobb / Luleå Visa alla kockjobb i Luleå
2026-07-14
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Nyöppnad matvagn i Norrbotten med Luleå som bas söker just nu en kock. Temat är sydindisk mat och därför efterfrågas du med kunskap om matkulturen i just södra Indien.
Som sagt är detta helt färskt så det finns stora utvecklingsmöjligheter. Vill du engagera dig i projektet, utveckla menyn, hitta leverantörer mm. är det fullt välkommet och tillochmed meriterande.
Arbetets omfattning påverkas av hur mycket du vill engagera dig.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
E-post: Joel.I.Sahlin@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kerala Kitchen". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sahlin, Joel
972 52 LULEÅ Arbetsplats
Kerala Kitchen Jobbnummer
10002892