Kock
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2026-07-14
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Taverna Averna är en klassisk bistro och bar med tidlös meny och konst av 300 lokala konstnärer. Här möts människor under veckans alla tillfällen – från businesslunch till middag och avslappnat barhäng.
Om dig
Du är trygg i köket och gillar när service flyter på med tempo, struktur och bra samarbete. Du har respekt för råvaran, jobbar rent och organiserat och förstår vikten av att varje tallrik håller samma höga nivå, även när restaurangen är full och tempot högt.
Vi tror att du är en person som tar ansvar för både ditt eget arbete och helheten i köket. Du kommunicerar tydligt med teamet runt dig, hjälper till där det behövs och bidrar till en stämning där man jobbar tillsammans genom hela service. Erfarenhet är viktigt, men inställning, yrkesstolthet och känsla för kvalitet betyder minst lika mycket.
Hos oss arbetar du nära både kök och matsal för att skapa en upplevelse som känns genomtänkt, varm och levande för gästen. Du är van att jobba efter rutiner och recept, men har samtidigt känslan för hantverket och detaljerna som gör skillnad.
Omfattning: Heltid
Lön: Efter överenskommelse
Sista dag att ansöka är Urval sker löpande.
Arbetstiderna styrs av verksamhetens öppettider.
Besök oss här: www.Tavernaaverna.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8065280-2100356". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgsfamiljen AB
(org.nr 556718-5417), https://jobb.goteborgsfamiljen.se
Taverna Averna (visa karta
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413 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgsfamiljen Jobbnummer
10002600