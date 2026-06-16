Kock
Hjo kommun, Samhällsbyggnad / Kockjobb / Hjo Visa alla kockjobb i Hjo
2026-06-16
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Hjo kommun – den lilla kommunen med det stora hjärtat – ligger vackert belägen vid Vätterns strand och är känd som en av Sveriges tre bevarade trästäder. Här arbetar vi tillsammans för att skapa goda livsvillkor för våra invånare, med fokus på kvalitet, samverkan och hållbar utveckling - genom det goda mötet. Här får du oavsett vilken verksamhet du arbetar i närhet till det mesta vår pittoreska stad har att erbjuda. Vi är en arbetsgivare som värdesätter engagemang, delaktighet och en god arbetsmiljö. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad – varje dag. Du kan läsa mer om Hjo som arbetsgivare och våra förmåner på Hjo.se
1 plats(er).
Vi söker en kock till måltidsenheten!Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Vi söker en eldsjäl som brinner för matlagning, matglädje och service. Du skall tycka att mat är fantastiskt, tycka det är kul att samarbeta med alla arbetsgrupper som berörs av måltiden. Maten lagas från grunden med svenska råvaror så mycket som går och vi strävar efter en hög kvalité på våra måltider som serveras.
Som kock i Guldkroksskolans kök jobbar du i ett team med 11 personer, här lagas mat till ca 650 elever i skolan och ca 230 personer i äldreomsorgen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad och med en vilja att utveckla måltiden till en av dagens höjdpunkter för matgästerna. Du strävar alltid efter högsta kvalitet på maten du serverar och drivs av ett genuint intresse för mat, hälsa och hållbarhet.
Du ser möjligheter snarare än problem i alla lägen och har självklart matgästerna i fokus i första hand.
Du är utbildad kock och har erfarenhet från yrket.
Du behärskar det svenska språket väl i både tal och skrift.Så ansöker du
Vi ber dig skicka din ansökan via Visma Recruit via länken i annonsen. Ansökningar på annat sätt undanbedes.
Intervjuer och tillsättning kan ske löpande. Vi förbehåller oss rätten att använda urvalet för liknande tjänster inom Hjo kommun i sex månader efter ansökningstidens slut.
Då vi arbetar i skolans verksamheter behöver du vid anställning visa upp belastningsregister. Vi ber dig visa Körkort och eventuella arbetstillstånd samt relevanta betyg/intyg.
Välkommen med din ansökan!
Hjo kommun
Den lilla kommunen med det stora hjärtat – ligger vackert belägen vid Vätterns strand och är känd som en av Sveriges tre bevarade trästäder. Här arbetar vi tillsammans för att skapa goda livsvillkor för våra invånare, med fokus på kvalitet, samverkan och hållbar utveckling - genom det goda mötet. Här får du oavsett vilken verksamhet du arbetar i närhet till det mesta vår pittoreska stad har att erbjuda. Vi är en arbetsgivare som värdesätter engagemang, delaktighet och en god arbetsmiljö. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad – varje dag. Du kan läsa mer om Hjo som arbetsgivare och våra förmåner på Hjo.se
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-01 Tillträde enligt överenskommelse . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332272". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hjo Kommun
(org.nr 212000-1728)
Torggatan 2 (visa karta
)
544 81 HJO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hjo kommun, Samhällsbyggnad Kontakt
kommunal telefontid: mån, ons, tors 8-12
Fackliga företrädare 0104428519 Jobbnummer
9966059