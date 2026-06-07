Kom och laga mat från havet på nya restaurang Severins! Vi storsatsar sommaren 2026 med tre nyrenoverade matsalar med öppna kök i varje matsal. Ny ambitiös meny där grill, fisk och skaldjur spelar de viktigaste rollerna framåt. Erfaren kock sökes som vill ha nya utmaningar och stimulans i arbetet. Om dig Du har ett genuint intresse för matlagning. Du är noggrann och känner stolthet över varje tallrik du lämnar ifrån dig. Du älskar att laga god mat tillsammans med andra och vill vara med och göra nya restaurang Severins till en ambitiös – men samtidigt trevlig och avslappnad – restaurang för alla. Fakta Omfattning: 80% (arbete varannan helg) Lön: Enligt överenskommelse Start: Omgående Kontakt: Oskar Samuelsson, food & wine director, oskar.samuelsson@varbergskusthotell.se