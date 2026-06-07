Kock

Hotellet vid Lilla Apelviken AB / Kockjobb / Varberg
2026-06-07


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Kom och laga mat från havet på nya restaurang Severins! Vi storsatsar sommaren 2026 med tre nyrenoverade matsalar med öppna kök i varje matsal. Ny ambitiös meny där grill, fisk och skaldjur spelar de viktigaste rollerna framåt. Erfaren kock sökes som vill ha nya utmaningar och stimulans i arbetet.
Om dig
Du har ett genuint intresse för matlagning. Du är noggrann och känner stolthet över varje tallrik du lämnar ifrån dig. Du älskar att laga god mat tillsammans med andra och vill vara med och göra nya restaurang Severins till en ambitiös – men samtidigt trevlig och avslappnad – restaurang för alla.
Fakta
Omfattning: 80% (arbete varannan helg)
Lön: Enligt överenskommelse
Start: Omgående
Kontakt: Oskar Samuelsson, food & wine director, oskar.samuelsson@varbergskusthotell.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
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Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hotellet vid Lilla Apelviken AB (org.nr 559495-3670), https://varbergskusthotell.se/om-oss-varbergs-kusthotell/jobba-hos-oss/
Nils Kreugers Väg 5 (visa karta)
432 53  VARBERG

Jobbnummer
9951280

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