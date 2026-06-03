Kock
Vännäs kommun / Kockjobb / Vännäs Visa alla kockjobb i Vännäs
2026-06-03
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Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!
Kock
Vi söker en kock till Vängårdens kök i Vännäsby. Köket producerar cirka 700 portioner dagligen till förskola, grundskola (förskoleklass till årskurs 6), äldreomsorg samt matlådor för personer som bor hemma.
Vängårdens kök ingår i kommunens kostavdelning där omkring 25 medarbetare, fördelade på tre kök, tillsammans arbetar med att laga god, varierad och näringsriktig mat till kommunens elever och medborgare.Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
I rollen som kock arbetar du med alla förekommande uppgifter i ett storkök, såsom matlagning, planering, inköp, förberedelser och servering. Du ansvarar även för att tillaga specialkost och konsistensanpassad mat.
Tjänsten innebär arbete var femte helg, där även utkörning av mat ingår. Därför krävs B-körkort. Samarbete mellan köken i kostavdelningen är viktigt, vilket innebär att arbete ibland kan ske på andra kök och i olika arbetsgrupper.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning inom restaurang och storkök, eller motsvarande kompetens. Erfarenhet av arbete i storkök är meriterande.
Du har ett genuint intresse för mat och måltider och strävar efter att ge god service med ett professionellt och respektfullt bemötande. Det är viktigt för dig att bidra till en trygg och positiv måltidsupplevelse för våra brukare och kunder.
Du behöver ha god datorvana då beställningar, kommunikation och dokumentation till stor del sker digitalt. Du ska även behärska svenska väl i både tal och skrift.
Som person är du flexibel, har lätt för att anpassa dig till förändringar och hantera nya situationer som uppstår i arbetet. Du trivs med samarbete och värdesätter god kommunikation, då arbetet sker nära kollegor och bygger på gemensamt ansvar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du är välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Intervjuer och rekrytering sker fortlöpande under ansökningstiden.
Våra förmåner
Som medarbetare i Vännäs kommun får du flera förmåner.
Klicka här för att läsa mer om vårt erbjudande på vannas.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vännäs Kommun
(org.nr 212000-2841), https://www.vannas.se/ledigajobb
Östra Järnvägsgatan 1 (visa karta
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911 32 VÄNNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunstyrelseförvaltningen, Kostavdelningen Kontakt
Åsa Jansson Lindberg, Kommunal 010-4429668 Jobbnummer
9943738