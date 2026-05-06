Kock till Sjösidan i Visby
Vill du laga mat med havet som granne och Gotlands kanske vackraste solnedgångar som utsikt?
Nu söker vi kock/matlagare till Sjösidan i Visby - utomhusrestaurangen vid havet strax norr om ringmuren.
Vi söker dig som brinner för matlagning och som gillar att jobba i ett kök där kvalitet, tempo och laganda går hand i hand. Du är engagerad, lösningsorienterad och tycker om att bidra till både smakupplevelser och en härlig stämning i teamet.
Vi serverar en relativt enkel meny som flirtar med det italienska köket.
Vi tror att du:
Har erfarenhet av arbete i restaurangkök
Är stresstålig och trivs i högt tempo
Är noggrann och har passion för mat och råvaror
Gillar att samarbeta och bidra med positiv energi
Vill vara med och skapa minnesvärda kvällar vid havet
Hos Sjösidan får du:
Jobba i en fantastisk miljö vid havet
Ett härligt team och god stämning
Kollektivavtal
Anställning från mitten av juni till mitten av augusti
Arbetstider främst på eftermiddagar och kvällar - så det finns gott om tid för sol och bad på dagarna :)
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan och berätta lite om dig själv - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
E-post: mattias.andersson@fidefamiljen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Månsson & Co AB
(org.nr 559299-4866)
Snäckgärdsvägen 32 (visa karta
)
621 50 VISBY Arbetsplats
Sjösidan - Norderstrand, VIsby. Jobbnummer
9896160