Självständig superkock med oslagbart driv? Vi måste snacka!
Vill du bli en del av ett team där god mat, härlig atmosfär och genuin service står i centrum? På Dinners Enköping söker vi nu engagerade medarbetare som vill vara med och skapa en förstklassig upplevelse för våra gäster - varje dag.
Hos oss arbetar du i ett högt tempo tillsammans med kollegor som brinner för service, kvalitet och glädje i arbetet. Vi värdesätter ett positivt arbetssätt, ansvarstagande och viljan att alltid göra det lilla extra.
För rätt person finns här stora möjligheter till utveckling! Vi söker dig som har ett brinnande intresse för matlagning och gillar att jobba med råvaror som gör en meny lockande.
Vad säger kollegorna om Nordrest
"Hos oss arbetar alla tillsammans i ett team mot ett gemensamt mål: att leverera bra mat med riktigt bra service. Samtidigt har vi alltid roligt och skrattar mycket! "
Fler saker som gör livet extra trevligt på Nordrest
• Kollektivavtal med tjänstepension och avtalsförsäkringar samt friskvårdsbidrag
• Möjlighet att delta i motionslopp
• Stor kick-off för alla varje år
Vem är då vår nya drömkollega?
Du är en glad filur med erfarenhet av kock- och serviceyrket som är van vid att skapa bra relationer och kontakter med gäster. Som person är du ansvarsfull, ambitiös och respektfull mot din omgivning.
Vi vill att du har:
• 3-årig gymnasial kockutbildning eller motsvarande
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• B-körkort
Låter det som du? Bra! Uppfyller även följande punkter måste vi verkligen ta en kaffe:
• Tidigare arbetslivserfarenhet som kock
• Ett gediget intresse och gärna kunskap och erfarenhet av hållbarhetsarbete då restaurangen är både miljö- och kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 samt ISO 14001
Om Nordrest
Nordrest är Sveriges uppstickare inom restaurangbranschen, ett renodlat restaurangföretag som arbetar med restauranger, cateringuppdrag, på skolor och inom omsorgen.
Låter det intressant? Då är du välkommen med din ansökan snarast.
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning 6 månader kvällar och helger
Omfattning: Heltid
Tillträde: Omgående
Lön: Enl. Avtal (hrf) Varaktighet, arbetstid, etc.
Schemalagd arbetstid Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25
E-post: nina.panagiotidis@nordrest.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dinners Sverige AB
(org.nr 556610-5317)
Grusgatan 2 (visa karta
)
745 37 ENKÖPING Kontakt
Restaurangchef
Nina Panagiotidis nina.panagiotidis@nordrest.se 072-2462486 Jobbnummer
9840149