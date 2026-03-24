Fridas ligger vid stranden i Kärradal och har lite mer att göra under sommarsäsongen. Vi har lunch och kvällsservering och lagar mat efter säsong. Vi behöver inför säsongen 2026 förstärkning i köket. Vår säsong sträcker sig från 13/2-22/12. Du ska ha utbildning och vara intresserad av matlagning. Kunna organisera ditt arbete och kunna arbeta självständigt Arbetet är varierande eftersom vi tycker om att skifta meny, ordna mat och dryckesevent. Konserter fester och bröllop. Titta på vår hemsida och bekanta dig med vår verksamhet
Så ansöker du Sista dag att ansöka är 2026-04-23 E-post: hej@fridas.nu