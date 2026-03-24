Kock

Fridas Matsalar & Catering I Väst AB / Kockjobb / Varberg
2026-03-24


Fridas ligger vid stranden i Kärradal och har lite mer att göra under sommarsäsongen.
Vi har lunch och kvällsservering och lagar mat efter säsong.
Vi behöver inför säsongen 2026 förstärkning i köket. Vår säsong sträcker sig från 13/2-22/12.
Du ska ha utbildning och vara intresserad av matlagning. Kunna organisera ditt arbete och kunna arbeta självständigt
Arbetet är varierande eftersom vi tycker om att skifta meny, ordna mat och dryckesevent. Konserter fester och bröllop.
Titta på vår hemsida och bekanta dig med vår verksamhet

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
E-post: hej@fridas.nu

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Fridas Matsalar & Catering i Väst AB (org.nr 556688-2147)
CAFÉVÄGEN 12 (visa karta)
432 95  VARBERG

Kontakt
Jonna Bonsirven
hej@fridas.nu
0340-623310

Jobbnummer
9817564

