2026-02-25
Älskar du doften av nystekt husmanskost, men drömmer samtidigt om att få sätta din egen prägel på menyn i en miljö som andas fransk bistro? Då är det dig vi letar efter!
Le Pain Français växer och nu söker vi en passionerad och kreativ Lunchkock till en av våra restauranger. Här får du det bästa av två världar: en stabil och klassisk grund att stå på, i en av stadens mest spännande miljöer.
Vem är du?
Vi söker dig som kan din raggmunk och dina långkok utan och innan, men som inte är rädd för att experimentera med nya smaker och spännande inspiration. Du trivs när tempot är högt, musiken pumpar i matsalen och gästerna förväntar sig en lunch med guldkant.
Vi tror att du:
Har erfarenhet av kockyrket och trivs bäst bakom spisen under en intensiv lunchrusch.
Älskar klassisk husmanskost men har ögat för det lilla extra som lyfter tallriken.
Är en positiv lagspelare som sprider energi i köket (vi gillar att ha kul på jobbet!).
Vill vara med och utveckla vårt lunchkoncept med ny inspiration.
Vad erbjuder vi?
Klassisk miljö: En fantastisk arbetsplats med fullständiga rättigheter och en atmosfär utöver det vanliga.
Kreativ frihet: Hos oss är inte menyn huggen i sten - vi välkomnar din inspiration och dina idéer.
Ett härligt gäng: Du blir en del av ett sammansvetsat team som stöttar varandra i alla lägen.
Utveckling: Möjligheten att sätta din prägel på en välkänd restaurangkedja.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Mail
E-post: jobb@lepainfrancais.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock Cosmopolitan".
Detta är ett heltidsjobb.

Le Pain Francais AB
Engelbrektsgatan 32
411 32 GÖTEBORG

Cosmopolitan
Cosmopolitan Jobbnummer
