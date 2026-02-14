Kock
Hej! Restaurang Thai T4 i Växjö söker 2 kockar inom asiatiska köket (Laga asiatisk mat) Ett plus om du kan tala Vietnamesiska. Vi söker dig med minst 1-2 års erfarenhet inom yrket. För frågor om tjänsten välkommen att lämna in din ansökan vid personligt besök på restaurangen.
Vänligen Thait4 Växjö
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
