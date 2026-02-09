Kock
2026-02-09
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Är du redo att skapa oförglömliga upplevelser?
Vox hotel söker en kock med passion för matlagning som vill bli en del av vårt team och hjälpa till att skapa oförglömliga matupplevelser för våra gäster. Som en nyckel medlem i vårt köksteam kommer du att förbereda utsökta- och högkvalitativa rätter, bidra till menyutveckling och säkerställa att maten presenteras på bästa sätt.
Vad kommer du att göra?
• Förbereda rätter enligt de fastställda rutiner, procedurer och lönsamhetsmål.
• Daglig mise en place för à la carte, events och middagar.
• Jobba tätt med Hovmästaren och F&B Manager för att utveckla nya menyer och bibehålla en fantastisk service.
Du är:
• Lagspelare: Du förstår att ett kök är en lagsport där kommunikation är A och O.
• Flexibel: Du trivs med varierande arbetstider (kvällar och helger)
Kreativ: Du har ett öga för detaljer och älskar att lägga det där lilla extra på tallriken.
Detta är en tillsvidare-/tidsbegränsad tjänst med startdatum enligt överenskommelse. Tjänsten kräver arbete på varierande arbetspass, inklusive kvällar och helger.
Bonuspoäng för:
• Erfarenhet från kulinarisk utbildning, formell träning eller köksarbete.
• Flexibilitet och pålitlighet, med ett genuint intresse för mat och service.
• Förmåga att se möjligheter i utmaningar, hantera stress och hålla hög kvalitet även under press.
• Bekväm med att hantera flera uppgifter samtidigt och att fatta självständiga beslut.
Vad vi erbjuder:
• En spännande och varierad arbetsmiljö med högt tempo
• Verktyg och stöd för att växa både professionellt och personligt
• En dynamisk arbetsplats med högt i tak och mycket skratt.
• Möjlighet att påverka menyn och utveckla din kulinariska stil.
• Konkurrenskraftig lön och schyssta villkor (vi har kollektivavtal).
Publiceringsdatum2026-02-09
Vi är Strawberry. Vi skapar tusentals upplevelser varje dag på våra mer än 245 hotell, 120 restauranger, 20 spa och mycket mer. Det är vårt team på 20 000 passionerade individer från över 166 olika länder som gör det möjligt. Strawberry är byggt på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm.
Redo att påbörja en spännande resa med Strawberry?
Ansök idag och bli en del av att skapa oförglömliga upplevelser! Ansökningar granskas löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen. Intervjuer genomförs löpande. Vi värdesätter styrkan i mångfalden inom Strawberry. Olika bakgrunder, erfarenheter och idéer skapar en unik och inspirerande arbetsmiljö. Ersättning
