Laszlos Krog & Catering AB / Kockjobb / Linköping
2026-01-22


Efter 30 år i Hjulsbro utökar vi vår verksamhet till en ny restaurang I Ebbe Park
Vi söker nu kock
För att passa hos oss behöver du vara en lyhörd, ambitiös och noggrann köksperson som vill leverera förstklassigt och och orka göra det lilla extra. Hos oss har vi både lunch, kvällsöppet med kvarterskrogskänsla och catering. Arbetet innebär både kvällar och helger.
Välkommen att vara med på vår resa i ett trevligt gäng för att skapa Vallaområdet och Ebbe parks nya kvarterskrog
Våra gäster kommer alltid i första rummet!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
E-post: ebbepark@laszloskrog.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Laszlos Krog & Catering AB (org.nr 556651-3213), http://www.laszloskrog.se
Fridtunagatan 24 (visa karta)
582 13  LINKÖPING

