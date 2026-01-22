Efter 30 år i Hjulsbro utökar vi vår verksamhet till en ny restaurang I Ebbe Park Vi söker nu kock För att passa hos oss behöver du vara en lyhörd, ambitiös och noggrann köksperson som vill leverera förstklassigt och och orka göra det lilla extra. Hos oss har vi både lunch, kvällsöppet med kvarterskrogskänsla och catering. Arbetet innebär både kvällar och helger. Välkommen att vara med på vår resa i ett trevligt gäng för att skapa Vallaområdet och Ebbe parks nya kvarterskrog Våra gäster kommer alltid i första rummet!