Vi är en Resturang/Bistro/Cafe/Bageri/ som ligger i hjärtat av Gamla stan precis under ett Kastanjeträd. Vi har ca 130 platser inne i 2 plan och 30 platser på uteserveringen.
Vi söker en duktig kock med erfarenhet från det svenska köket. Vi är ett glatt gäng som vill hitta en medarbetare i vårat kök som kan hålla ett bra tempo och humör när det krävs . Känner du att du är rätt person som vill ta nya tag och skapa något bra och roligt så är du varmt välkommen att skicka in din ansökan.
Finns möjlighet till deltid eller heltid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
E-post: info@underkastanjen.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Under Kastanjen AB
(org.nr 559471-7927), https://www.underkastanjen.se
Kindstugatan 1 (visa karta
111 31 STOCKHOLM Jobbnummer
