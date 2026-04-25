Sommarpersonal Gästvärd - Gästservice

Vill du jobba på en av Sveriges vackraste destinationer i sommar? Marstrands Havshotell söker nu gästvärdar till vår Gästservice-avdelning inför sommarsäsongen 2026, med möjlighet att fortsätta arbeta extra även efter sommaren - framförallt på helger och vid behov på vardagar.
Gästservice är en varierande avdelning som omfattar hotellreception, bokning och spareception, där vi tillsammans skapar en förstklassig upplevelse för våra gäster.
Älskar du att ha många uppgifter igång samtidigt? Då kommer du trivas hos oss. I Gästservice får du arbeta brett och bygga kunskap inom reception, spa och bokning - ofta i samma arbetspass. Publiceringsdatum2026-04-25Arbetsuppgifter
Som gästvärd på Marstrands Havshotell är du en viktig del av gästupplevelsen och arbetar i både spareception, bokning och hotellreception. Du ansvarar för att gästresan fungerar från första kontakt till avresa.
Du kommer bland annat att:
Säkerställa att gästresan följs från bokning till avresa och att gästen alltid bemöts professionellt.
Vara proaktiv i att tillgodose gästernas behov och frågor, på plats, via telefon och mejl.
Ge rådgivning kring behandlingar, produkter och spapaket.
Prioritera gästernas behov genom service, samt mat- och dryckesleverans.
Arbeta utifrån hotellets checklistor och säkerställa att uppgifter hanteras under arbetspasset i bokning, hotellreception och spareception.
Vara väl insatt i hotellets erbjudanden, paket och spapaket.
Hantera bokningar i Visbook och säkerställa att rätt priskoder används.
Hantera kassa och betalningar enligt hotellets rutiner.
Vara behjälplig vid konferenser, t.ex. med utskrifter, enklare frågor, avbokningar och mottagande av gäster.
Assistera terapeuter vid behov, t.ex. genom att förbereda behandlingsrum.
Hålla spaavdelning och receptioner rena, organiserade och i gott skick.
Agera enligt rutiner vid brandlarm - receptionen fungerar som sambandscentral.
Vid behov kunna hoppa in på nattpass.
Vara behjälplig i upplärning av ny personal i reception, bokning och spa.
Arbeta aktivt med omsorgsförsäljning i linje med hotellets försäljningsmål.
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som brinner för service och trivs i en roll där du möter gäster hela dagen - i ett högt tempo där ingen dag är den andra lik. Du är trygg i bemötandet, professionell i din kommunikation och har lätt för att skapa förtroende.
Vi tror att du passar hos oss om du är:
Strukturerad, noggrann och tar ansvar i ditt arbete
Trygg i att arbeta i ett stundtals högt tempo
Flexibel och gillar variation - du trivs med att växla mellan spa, bokning och reception
Van vid datorer och administrativa uppgifter (erfarenhet av bokningssystem är meriterande, gärna VisBook)
Kommunikativ och behärskar svenska, samt gärna engelska
Som person är du också:
En lagspelare som vill vara del av ett team där vi stöttar och lyfter varandra
Bekväm med att ha många bollar i luften
Serviceinriktad med öga för detaljer och ett leende som smittar
Nyfiken, ansvarstagande och motiverad att utvecklas
OM TJÄNSTEN
Säsongsanställning över sommaren 2026
Möjlighet att fortsätta arbeta extra efter sommaren, särskilt helger och vid behov vardagar
Nattpass kan förekomma vid behov
Sista dag att ansöka är 30 april. Lön enligt kollektivavtal.
VI ERBJUDER
Ett roligt och utvecklande jobb i en unik miljö.
Möjlighet att lära dig massor, oavsett om du är ny i branschen eller har erfarenhet.
Personalaktiviteter och gemenskap
Personalrabatt på mat och logi
Solnedgångar över Marstrand som inte går att beskriva, de måste upplevas.
Tillgång till gym & träning
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
442 66 MARSTRAND
Marstrands Havshotell
Queennie Morala queennie.morala@marstrands.se
