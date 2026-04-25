Stugstädare i Kastlösa Öland sökes (timjobb)
Vi hjälper just nu en mindre aktör med att hitta en pålitlig och noggrann stugstädare på deltid /extrajobb i Kastlösa på södra Öland.
Stugstädare - ca 2-3 timmar varannan dag under sommaren.
Kastlösa, södra Öland
Om tjänsten
Arbetet innebär:
Städning av uthyrningsstugor
Rengöring av kök, badrum, sovrum och allrum
Bädda och byta sängkläder
Fylla på förbrukningsartiklar
Vi söker dig som
Är noggrann och effektiv
Är pålitlig och ansvarstagande
Trivs med självständigt arbete
Gärna har erfarenhet av städning (meriterande men inget krav)
Eftersom arbetspassen är korta bör du helst på i Kastlösa eller i närheten som Mörbylånga, för att minimera restid.
Omfattning
Deltid - Tjänsten passar dig som vill arbeta några timmar åt gången, varannan / var tredje dag beroende på bokningsläge.
Vi behandlar ansökningar löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Välkommen med din ansökan!
Om Norbergs Rekrytering & Jobbcoachning AB:
Vi är ett rekryteringsbolag som brinner för att matcha ihop kandidater med arbetsgivare behov och önskemål. Vi finns i 3 orter och bedriver även jobbcoachning. Läs gärna mer om oss på www.norbergsrekrytering.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Norbergs Rekrytering & Jobbcoachning AB
(org.nr 559301-9101)
9875922