Undersköterska/receptionist Till Göteborgs Ivf Klinik/gfcs
Göteborgs IVF klinik AB / Undersköterskejobb / Göteborg Visa alla undersköterskejobb i Göteborg
2026-04-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs IVF klinik AB i Göteborg
Jobba med oss - Vi söker en Undersköterska /Receptionist med vårderfarenhet till vår klinik
Är du ute efter ett meningsfullt och roligt jobb med varierande arbetsuppgifter, stora möjligheter att påverka och med eget ansvar kan detta vara en tjänst för dig.
På Gynekolog & FertilitetsCenter (GFCS)/Göteborgs IVF klinik, i Göteborg, bedriver vi vård inom gynekologi och reproduktionsmedicin (bl a ivf-behandlingar och inseminationsbehandlingar samt dagkirurgiska operationer). Vi startade vår verksamhet i nya lokaler och med den senaste utrustningen för drygt 6 år sedan och växer/utökar successivt vår verksamhet. I det hus våra kliniker ligger (Gårdakliniken) finns även andra medicinska verksamheter.
Du kommer att ingå i ett team med stor kunskap och starkt engagemang för patienterna och för verksamheten.
Vi söker en engagerad och serviceinriktad receptionist med erfarenhet av vårdsektorn. Hos oss blir du en viktig del av teamet och ibland den första kontakten för våra patienter.
Vi erbjuder arbete i en platt organisation med korta beslutsvägar samt ett omväxlande och roligt jobb där du har goda möjligheter till klinisk och personlig utveckling.
Som receptionist ansvarar du bland annat för att ta emot patienter/receptionsarbete, hantera bokningar, remisshantering, fakturahantering och ge administrativt stöd till vårdpersonalen. Du arbetar i en miljö där varmt bemötande, noggrannhet och service är av stor betydelse. Vidare innefattar tjänsten beställning av förråd och andra mottagningssysslor. Har du kombinerad erfarenhet som medicinsk sekreterare/undersköterska är det en fördel men inget krav. Du kommer att arbeta i ett team med barnmorskor/sjuksköterskor, undersköterskor, embryologer, psykolog och läkare. Du kommer att möta patienter som kommer till oss för allmän gynekologi, gynekologiska dagkirurgiska operationer, fertilitetsutredningar och fertilitetsbehandlingar (IVF, insemination och donationsbehandlingar).
Vem söker vi?
Vi söker dig som idag är receptionist/undersköterska/medicinsk sekreterare gärna med erfarenhet av liknande arbete inom vårdsektorn. Det är en fördel om du tidigare arbetat inom gynekologi och/eller reproduktionsmedicin/IVF men ej ett krav. Har du erfarenhet av journalsystemet Webdoc är det också en fördel. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i rekryteringsprocessen. Du behöver ha god kommunikations- och samarbetsförmåga, ha god datorvana, vara serviceinriktad samt bidra till positiv stämning. Du behöver kunna uttrycka dig på god svenska och engelska. Att du är självständig i ditt arbete, noggrann och trygg i din roll samtidigt som du uppskattar teamarbete tillsammans med flera professioner är också bra kvaliteter, liksom att du är engagerad, har hög ansvarskänsla och driv. Du vill utvecklas både i din yrkesroll och personligen och samtidigt vara med att utveckla verksamheten tillsammans med oss. I arbetet eftersträvar du att alltid uppnå bästa möjliga bemötande, patientsäkerhet samt vårdkvalitet.
Anställningens omfattning
Tillträde: Efter överenskommelse.
Varaktighet: Tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Tjänstgöringsgrad: 100- 80%
Arbetstider: Vardagar dagtid, inget helgarbete.
Lön: Individuell lönesättning.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Emelie Carlzon Diaz eller verksamhetschef Johanna Schmidt, båda på jobb@gfcs.se
. Vi ser fram mot din ansökan bestående av ett personligt brev samt din meritförteckning (CV) snarast möjligt, senast 2026-05-20 till jobb@gfcs.se
. Märk din ansökan med "Receptionist/medicinsk sekreterare". Observera att intervjuer kommer att ske fortlöpande även under ansökningstiden och att tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
