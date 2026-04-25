Trafiklärare B/AM
2026-04-25
Vår verksamhet i Vallentuna växer och vi söker ytterligare en lärare för att säkerställa framtidens säkra och duktiga förare! Vi söker dig som gillar att utbilda, motivera och har en stark pedagogik.
Om rollen
Som trafiklärare hos Allians Trafikskola kommer du att:
utbilda elever inom B och AM
planera och genomföra körlektioner med hög kvalitet
skapa en trygg och inspirerande lärmiljö
bidra till elevernas utveckling från start till körkort
vara en viktig del av ett samarbetsinriktat team
Vi söker dig som
är utbildad trafiklärare och godkänd för B och AM
har ett pedagogiskt och professionellt förhållningssätt
är trygg, ansvarstagande och serviceinriktad
trivs med att möta människor i olika åldrar och med olika förutsättningar
har god samarbetsförmåga och bidrar med positiv energi
Vi erbjuder
en trygg anställning hos en välrenommerad trafikskola i Vallentuna
ett trevligt arbetsklimat med engagerade kollegor
möjlighet att arbeta i en verksamhet med stort elevfokus
en varierad och meningsfull roll där du gör verklig skillnad varje dag
Placering
VallentunaPubliceringsdatum2026-04-25
Denna rekrytering hanteras av TalentHunters på uppdrag av Allians Trafikskola i Vallentuna.
Låter detta som rätt nästa steg för dig? Välkommen med din ansökan!
TalentHunters ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
E-post: ledning@allianstrafikskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trafiklärare Vallentuna". Arbetsgivare Talenthunters Stockholm AB
164 46 KISTA
