Bärgare/Lastbilschaufför
2026-04-25
Nu söker Westerbärgarn Entreprenad AB - Assistancekåren Arvidsjaur efter lastbilschaufför/bärgare till vårt team:
Är du intresserad av bärgning och tycker att det verkar spännande? Du ska ha erfarenhet av att köra lastbil men yrket lär vi dig på plats och med Assistancekårens unika bärgningsutbildningar.
Du kommer att bärga lätt (personbilar, motorcyklar, snöskotrar mm) samt tungbärgning (lastbilar, grävmaskiner mm), men också utföra transporter. Utöver detta utför vi även viss service på plats, så som starthjälper, låsöppningar och däckbyten.
När du inte bärgar förväntas du ta hand om våra egna fordon så som tvätt och städ, samt underhåll och viss reparation. Vi hjälps åt att hålla rent och snyggt i våra lokaler.
I tjänsten kommer viss beredskap att ingå efter upplärning.
Vi söker dig som:
har CE och YKB
Mekaniska kunskaper/Goda fordonskunskaper
Serviceinriktad, stresstålig och ansvarsfull
Har goda kunskaper i svenska och engelska
Trivs med att arbeta själv, men även att vara del av ett team
Inför anställningen ska ett utdrag ur Polisens misstanke- och belastningsregister visas upp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
E-post: westerbargarn@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Westerbärgarn entreprenad AB
(org.nr 559193-5951) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Westerbärgarn entreprenad AB/Assistancekåren Arvidsjaur Kontakt
VD
Björn-Oscar Westerberg westerbargarn@gmail.com 070-3347597 Jobbnummer
9875916