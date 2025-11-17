Kock
2025-11-17
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Hylte
Kock sökes till hjärtat av Gislaved! Kundföretaget Hotell Nissastigen drivs av två Småländska töser som tycker att möten och värdskap är det bästa som finns. Verksamheten består av hotell, konferens, restaurang, bar och aktiviteter. Restaurangen serverar frukost, fika, lunch, middagar och goda drycker på de flesta av dagens och kvällens timmar. Känsla - engagemang - glädje är våra ledord!
Hotell Nissastigen söker nu en engagerad och kreativ kock till sin restaurang!
Om tjänsten
Som kock hos oss ansvarar du för tillagning av både lunch och à la carte. Du arbetar både självständigt och i team, planerar ditt pass noggrant och samarbetar nära köksmästare och restaurangchef. Vi erbjuder ett kreativt arbete med frihet och glädje. Du kommer till ett familjärt och varmt team som jobbar för varandra där DU har möjlighet att utvecklas i en välrenommerad hotell- och restaurangmiljö. Dina arbetsuppgifter kommer bla innefatta;
• Matlagning i både kallt och varmt kök
• Förberedelser och planering
• Service
• Städning
• Egenkontroll och kvalitetssäkring
Arbetstiden är varierande dag, kväll och varannan helg
Kvalifikationer
• Flera års relevant arbetslivserfarenhet och/eller flerårig yrkesutbildning inom kök
• Du har mycket goda kunskaper i engelska i tal
• Du har god planeringsförmåga, är självständig och strukturerad
Din profil
Vi söker dig som har ett genuint intresse för matlagning och service och känner yrkesstolthet. Du är positiv och prestigelös, gillar att vara flexibel och att arbeta i ett fartfyllt kök. Du ser vad som behöver göras, har ett eget driv och tar gärna initiativ och kommer med nya idéer och inspiration till köket.
Personlig lämplighet kommer att väga tungt. Vi söker inte bara ett CV - vi söker en kollega som passar in i vårt team och vår kultur. Oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet, vill vi gärna träffa dig om du brinner för mat och människor!
Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
Ansökan
Du söker tjänsten genom att registrera din ansökan med personligt brev och CV på www.junic.se.
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdagen. Har du några frågor om tjänsten är du välkommen att ringa Carolina Håkansson på 072-200 31 03. Ersättning
Enligt GFL
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
Detta är ett heltidsjobb.
Junic Sverige AB (org.nr 556783-2711)
Junic AB
Carolina Håkansson 0371-830 53
9608025