Erfaren kock sökes till nyöppnade Gärdehov restaurang.
Vi på Gärdehov restaurang och catering söker nu en erfaren och engagerad kock som vill vara med från start och sätta prägel på vår nyöppnade verksamhet. Publiceringsdatum2025-10-17Om tjänsten
Arbetet kommer främst vara lunchservereing vardagar dagtid, men även några tillfällen då det är kvällsarrangemang och vissa helger i samband med matcher och event på gärde.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet från restaurangkök och älskar att laga mat från grunden.
• Är glad och positiv och serviceinriktad.
• Har god planeringsförmåga och gillar att ha struktur i köket.
• Kan arbeta flexibla tider vid behov (matcher och event).
Vi erbjuder:
• En trygg anställning i ett nytt spännande koncept.
• Dagjobb på vardagar med trevliga arbetstider.
• Ett varierande arbete med puls under event och matcher.
• Möjlighet att påverka menyn och utveckla köket med oss.
Plats: Gärdehov Sundsvall
Arbetstid: vardagar dagtid + vissa kvällar/helger vid event
Start: Enligt överenskommelser
Intresserad?
Skicka din ansökan och ett kort personligt brev till katarina@hagabagarn.se
Vi intervjuar löpande.
Välkommen till ett nytt kapitel på Gärdehov restaurang och catering! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: katarina@hagabagarn.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bageri Mandelmaräng AB
(org.nr 559492-3806) Arbetsplats
Mandelmaräng AB, Bageri Jobbnummer
9563309