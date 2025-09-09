Kock
Potsaj AB / Kockjobb / Oskarshamn Visa alla kockjobb i Oskarshamn
2025-09-09
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Potsaj AB i Oskarshamn
, Västervik
eller i hela Sverige
Att arbeta som kock hos oss kräver att du under högt tempo kan vara en glad prick med gästens nöjdhet i fokus. Att du kan behålla ett lugn och fokus även när det är mycket att göra.
Vi kan erbjuda dig
en rolig arbetsplats
stora möjligheter att utvecklas
ett innovativt koncept
fantastiska kollegor
För att passar bra hos oss tror vi att du
är flexibel
trivs med högt tempo
uppskattar gästkontakten som våra öppna kök erbjuder
sprider positiv energi omkring dig
är bra på att säkerställa kvalitet
uppskattar att vår mat tillagas efter recept
är snabb, noggrann och effektiv
kan och vill bjuda på dig själv
Låter det som något för dig? Skynda dig att söka! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: fatmir@vastervik.pinchos.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Potsaj AB
(org.nr 556721-3649)
Västra torggatan 8 (visa karta
)
572 31 OSKARSHAMN Kontakt
Fatmir Poturqoj fatmir@vastervik.pinchos.se 0737338787 Jobbnummer
9500887