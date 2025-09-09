Kock

Potsaj AB / Kockjobb / Oskarshamn
2025-09-09


Visa alla kockjobb i Oskarshamn, Mönsterås, Högsby, Hultsfred, Borgholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Potsaj AB i Oskarshamn, Västervik eller i hela Sverige

Att arbeta som kock hos oss kräver att du under högt tempo kan vara en glad prick med gästens nöjdhet i fokus. Att du kan behålla ett lugn och fokus även när det är mycket att göra.
Vi kan erbjuda dig
en rolig arbetsplats
stora möjligheter att utvecklas
ett innovativt koncept
fantastiska kollegor

För att passar bra hos oss tror vi att du
är flexibel
trivs med högt tempo
uppskattar gästkontakten som våra öppna kök erbjuder
sprider positiv energi omkring dig
är bra på att säkerställa kvalitet
uppskattar att vår mat tillagas efter recept
är snabb, noggrann och effektiv
kan och vill bjuda på dig själv

Låter det som något för dig? Skynda dig att söka!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: fatmir@vastervik.pinchos.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Potsaj AB (org.nr 556721-3649)
Västra torggatan 8 (visa karta)
572 31  OSKARSHAMN

Kontakt
Fatmir Poturqoj
fatmir@vastervik.pinchos.se
0737338787

Jobbnummer
9500887

Prenumerera på jobb från Potsaj AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Potsaj AB: