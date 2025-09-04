Kock
2025-09-04
Hotell och Restaurang Hovs Hallar är en konferensanläggning utanför Båstad på Bjärehalvön . Här finns idag 49 dubbelrum och sviter, restaurang och 5 konferenslokaler. Vår restaurang tar upp till 125 gäster och vi serverar både frukost, lunch och à la carte. Vi arrangerar även en del bröllop och födelsedagar.
Vi söker nu dig som brinner för matlagning och service!
Du ska vara ansvarstagande och ha ett genuint intresse för mat och dryck. Vi uppmuntrar kreativitet i form av egna idéer och lyhördhet. Vi strävar efter att jobba med lokala råvaror och byter ständigt menyn efter säsong. Du bör ha jobbat som kock tidigare.
Vi värdesätter att du som kock är organiserad, strukturerad och flexibel.
Ha tillgång till eget färdmedel då kollektivtrafik ej finnes.
Arbetstider: Varierande arbetstid
Tillträde: Omgående
Lön: Kollektivavtal finns
Varmt välkommen med din ansökan till alicja@hovshallar.com
redan idag då intervjuer sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
E-post: alicja@hovshallar.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hotell & Restaurang Hovs Hallar AB
(org.nr 556514-9589)
Hovshallavägen 160 (visa karta
)
269 91 BÅSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hovs Hallar AB, Hotell & Restaurang Jobbnummer
9492195