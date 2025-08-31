Kock
Höglekardalens Semesterby AB / Kockjobb / Åre Visa alla kockjobb i Åre
2025-08-31
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Höglekardalens Semesterby AB i Åre
ÄR DU DEN VI SÖKER TILL SÄSONGEN 2025-2026
Höglekardalen är den del av Bydalsfjällen, en skidanläggning som är öppen alla dagar i veckan under vintersäsongen. Till stor del har vi veckogäster, men även dag turism. Många kommer från Östersund som är dalgångens närmaste stad.
Säsongen börjar i mitten av december och slutar i slutar 19:e april 2026.
Beläggningen varierar beroende på tid under säsongen. Under jul/nyår, sportlov (V.7,8,9,10) och påsk är det alltid flest gäster, d v s högt arbetstempo.
Anläggningen ligger i Åre kommun, 10 mil från Åre centrum.
Du behöver kunna ta dig till och från vår arbetsplats på egen hand med bil.
Vi är en rök-, snus- och drogfri arbetsplats.
Tjänsterna gäller säsong-/timanställningar.
Vi följer följer kollektivavtal för Hotell & Restaurang
Vi erbjuder en bra arbetsmiljö i ett härligt gäng med fantastisk skidåkning på din fritid.
Tjänsten är på heltid, med varierande arbetstider. Dag- och kvällstid samt helger. Arbetstider varierar även under säsongen
OM DIG
Du...
har minst tre års erfarenhet från kockyrket.
har ett brinnande intresse för matlagning och är stolt över det som lämnar "luckan"
är skicklig på att prioritera arbetsuppgifterna i köket.
älskar att ge det lilla extra för våra gäster.
självgående, social med hög ansvarskänsla, servicenärvaro samt en bra lagarbetare.
håller högt tempo och hög servicenivå.
flexibel nog att rycka in när det behövs
ser charmen i att bo och arbeta nära fjällen med skidåkning, vandring, cykling och naturupplevelser utanför dörren
Vi erbjuder:
En unik arbetsmiljö i ett av Sveriges vackraste fjällområden.
SKICKA DIN ANSÖKAN SENAST DEN 30/9
Välkommen till BYDALSFJÄLLEN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: marie@bydalsfjallen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Höglekardalens Semesterby AB
(org.nr 556165-0143) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bydalsfjällen Jobbnummer
9484021